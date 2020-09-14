Казань может принять Кубок России по аквабайку в 2021 году
Федерация водно-моторного спорта России рассматривает Москву, Санкт-Петербург, Казань и один из городов на побережье Черного моря в качестве возможного места проведения Кубка России по аквабайку в 2021 году.
«Решение будем принимать позднее осенью», — рассказал ТАСС президент организации Михаил Ершов.
Осенью прошлого года в Казани, в акватории озера Нижний Кабан, проходил чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Тогда в состязании участвовали 60 спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга. «Реальное время» показывало, как проходил чемпионат.ОбществоСпортВодные виды спорта Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым