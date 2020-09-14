Казань может принять Кубок России по аквабайку в 2021 году

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Федерация водно-моторного спорта России рассматривает Москву, Санкт-Петербург, Казань и один из городов на побережье Черного моря в качестве возможного места проведения Кубка России по аквабайку в 2021 году.

«Решение будем принимать позднее осенью», — рассказал ТАСС президент организации Михаил Ершов.

Осенью прошлого года в Казани, в акватории озера Нижний Кабан, проходил чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Тогда в состязании участвовали 60 спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга. «Реальное время» показывало, как проходил чемпионат.