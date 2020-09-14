Синоптики Татарстана рассказали о погоде на этой неделе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на эту неделю. В среднем температура воздуха не поднимется выше 20 градусов тепла.

Сегодня Татарстан остается под влиянием холодного фронта, который медленно смещается дальше на восток. Возможны кратковременные дожди и порывистый ветер. В полдень температурный фон составил от +10 до +16 градусов.

Завтра регион окажется за холодным фронтом в тыловой части циклона. Ожидаются дожди и сильный северо-западный ветер порывами 15—17 м/с. Ночью температуры воздуха понизятся до +5—10 градусов, днем ожидается не выше +11—16 градусов.

В среду с ростом атмосферного давления осадков станет меньше, и они пройдут лишь местами. Ожидаются порывы северо-западного ветра до 15—20 м/с. Температура воздуха понизится: ночью ожидается +4—9 градусов, днем +10—15 градусов. В четверг существенных осадков не прогнозируется. Ночью при прояснениях температуры воздуха понизятся до +2—7 градусов, днем воздух прогреется до +12—17 градусов.

В пятницу и субботу Татарстан вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов очередного северо-западного циклона. Снова ожидаются дожди, сильный ветер и колебания температуры. 18 сентября, в субботу, дневные температуры кратковременно повысятся до +15—20 градусов, днем 19 сентября будет не выше +8—13 градусов.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре порывами до 17 м/с.