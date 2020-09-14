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МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре порывами до 17 м/с

14:06, 14.09.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре порывами до 17 м/с
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 14 сентября до 18.00 следующего дня.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 15 сентября местами ожидаются сильный ветер порывами 15—17 м/с (в Казани до 15 м/с).

По данным синоптиков Гидрометцентра РТ, в начале этой недели республика окажется под влиянием пасмурного и дождливого циклона.

Общество Татарстан
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