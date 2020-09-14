Сбербанк в Татарстане увеличил число торговых точек с эквайрингом более чем на 5 тысяч

Сбербанк в январе — августе 2020 года увеличил количество точек с эквайрингом в Республике Татарстан на 15%.

В настоящее время в Татарстане «Сбербанк Онлайн» (18+) активно используют порядка 2 млн человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом жители региона стали более активно проводить платежи через удаленные каналы. В период карантина онлайн-сервисы Сбербанка стали основным каналом работы с клиентами. Общий объем платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» за январь — август текущего года составил 2,63 млрд рублей, а их общее количество — 1,72 млн операций.

Кроме того, татарстанцы стали чаще открывать вклады и оформлять кредиты в режиме онлайн. Так, в январе — августе через онлайн-сервисы банка открыто на 28% больше онлайн-вкладов, а онлайн-кредитов на 71%, чем за аналогичный период. Вместе с тем продолжается развитие системы «Банковский платежный агент».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«По «Банковскому платежному агенту» Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные и оплачивать дополнительные услуги, такие как ЖКУ, на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов. Это дает жителям свободный доступ к наличным средствам даже там, где поблизости нет банкоматов. На территории Республики Татарстан услуга оплаты платежей реализована уже в 79 населенных пунктах. Услуга выдачи наличных реализована в 144 точках».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк