В Татарстане полиция наказала родителей подростка, который залез на памятник

Фото: Реальное время

В Татарстане подросток залез верхом на памятник, посвященный воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне.Им тут же заинтересовалась полиция.

Стражи порядка выяснили личность подростка, с его родителями была проведена разъяснительная беседа. Родителей подростка привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Елабужского муниципального района.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создадут интерактивную карту воинских захоронений и памятников.

