В Татарстане полиция наказала родителей подростка, который залез на памятник
В Татарстане подросток залез верхом на памятник, посвященный воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне.Им тут же заинтересовалась полиция.
Стражи порядка выяснили личность подростка, с его родителями была проведена разъяснительная беседа. Родителей подростка привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Елабужского муниципального района.
Ранее сообщалось, что в Татарстане создадут интерактивную карту воинских захоронений и памятников.
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