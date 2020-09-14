Тренер «Авангарда» назвал единственный способ остановить Хартикайнена

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал игру форварда «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнена в матче против его команды. Финский нападающий забросил две шайбы в ворота Эмиля Гарипова и принес победу уфимскому клубу.

«Что делать с Хартикайненом? Единственный способ — это похитить его коньки перед выходом на лед, потому что в принципе нет такого игрока в КХЛ, который сможет его остановить. Он здорово защищает шайбу, очень силовой форвард — его можно только сдерживать.

Мы уже третий год играем против него и, думаю, достаточно неплохо справляемся. Также очень важно похвалить и отдать должное тому, кто этого действительно заслуживает. Я как раз думаю, что Хартикайнен — как раз хороший игрок, которого стоит похвалить», — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

В матче с «Авангардом» (3:2) финский нападающий «Салавата Юлаева» Хартикайнен в 21-й раз в КХЛ набрал более 2 очков за игру.

После 5 матчей в новом сезоне хоккеист уфимцев идет на третьем месте в гонке лучших бомбардиров лиги. В активе Хартикайнена 6 (4+2) набранных очков при показателе полезности «+2».

17 сентября «Салават Юлаев» в гостях сыграет против «Ак Барса» в первом «зеленом дерби» в сезоне-2020/21.