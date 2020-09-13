«Салават Юлаев» победил «Авангард» благодаря дублю Хартикайнена
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (3:2) благодаря дублю Хартикайнена
Уфимцы активно начали игру и уже на 23-й секунде встречи открыли счет. В середине периода команды обменялись голами, благодаря чему хозяева ушли на перерыв, ведя в одну шайбу. Во второй и третьей двадцатиминутках Хартикайнен и Шумаков забросили по голу, установив окончательный результат.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск)
3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
Голы:
1:0 (00:23) — Евгений Бирюков;
2:0 (10:46) — Тему Хартикайнен (Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен);
2:1 (15:38) — Александр Хохлачев;
3:1 (22:49) — Тему Хартикайнен (Сакари Маннинен, Никита Сошников, бол.);
3:2 (52:46) — Сергей Шумаков;
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