«Салават Юлаев» победил «Авангард» благодаря дублю Хартикайнена

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (3:2) благодаря дублю Хартикайнена

Уфимцы активно начали игру и уже на 23-й секунде встречи открыли счет. В середине периода команды обменялись голами, благодаря чему хозяева ушли на перерыв, ведя в одну шайбу. Во второй и третьей двадцатиминутках Хартикайнен и Шумаков забросили по голу, установив окончательный результат.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск)

3:2 (2:1, 1:0, 0:1).



Голы:

1:0 (00:23) — Евгений Бирюков;

2:0 (10:46) — Тему Хартикайнен (Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен);

2:1 (15:38) — Александр Хохлачев;

3:1 (22:49) — Тему Хартикайнен (Сакари Маннинен, Никита Сошников, бол.);

3:2 (52:46) — Сергей Шумаков;