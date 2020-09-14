«Ак Барс-Динамо» обыграл «Строитель» на первом этапе Кубка России

«Ак Барс-Динамо» обыграл сыктывкарский «Строитель» (6:4) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.



Казанцы пропустили на 36-й минуте игры, когда Лапшин распечатал ворота Темникова. Команда Епифанова сравняла счет на исходе первого тайма благодаря комбинации, точку в которой поставил Корев.

После перерыва казанцы значительно прибавили в скорости движения на льду и забили три мяча подряд. Ган, Веселов и Рязанов довели счет до разгромного, но сыктывкарские хоккеисты не сдались. В течение 4 минут «Строитель» сравнял счет и даже мог выйти вперед. Однако окончательный результат на табло установили Ган и Петров, принесшие победу «Ак Барс-Динамо».

После четырех матчей в Ульяновске команда Епифанова с тремя победами занимает третью строчку в Западной группе первого этапа Кубка России.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Строитель» (Сыктывкар) — 6:4 (1:1)

Голы:

0:1 — 36:44, Лапшин (Бочкарев);

1:1 — 41:10, Корев (Ларионов);

2:1 — 53:27, Ган (Корев);

3:1 -54:42, Веселов (Корев);

4:1 -57:03, Рязанов О. (Рязанов М.);

4:2 -71:04, Ничков (Опарин);

4:3 -72:12, Бочкарев (Лапшин);

4:4 — 73:54, Кораблин (пенальти);

5:4 — 84:05, Ган (Корев);

6:4 — 88:35, Артюшин.