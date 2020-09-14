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Для мигрантов предложили ввести ID-карты и авансовый налог

08:49, 14.09.2020
Для мигрантов предложили ввести ID-карты и авансовый налог
Фото: realnoevremya.ru

В МВД предложили взимать с иностранных рабочих авансовый налог. Также предложено выдавать мигрантам ID-карты, собирать их отпечатки пальцев перед въездом в Россию и вести реестр недобросовестных нанимателей.

Весь перечень инициатив входит в концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции, передает «РИА Новости».

Для приезжающих в РФ на работу иностранцев предусмотрен подоходный налог в виде авансового платежа. В проекте закона также предлагается отразить условия найма иностранцев: размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе; отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

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