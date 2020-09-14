Жители Зеленодольска считают поджогом пожар на свалке строительного мусора
Свалку строительного мусора в Зеленодольске подожгли, уверены местные жители. Они утверждают, что в начале пожара остатки разобранных домов горели с трех сторон.
Некоторые также говорят, что вначале полыхало сильнее, как будто там использовали горючую жидкость.
Активист Алексей Туганов считает, что свалку подожгли, чтобы навредить главе Зеленодольского района Михаилу Афанасьеву. С его точкой зрения не согласен бывший руководитель муниципалитета Александр Тыгин, усомнившийся в возможной выгоде такого масштабного пожара для кого-либо .
Подробнее читайте в материале «Реального времени».ПроисшествияОбщество Татарстан
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