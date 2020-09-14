Жители Зеленодольска считают поджогом пожар на свалке строительного мусора

Свалку строительного мусора в Зеленодольске подожгли, уверены местные жители. Они утверждают, что в начале пожара остатки разобранных домов горели с трех сторон.

Некоторые также говорят, что вначале полыхало сильнее, как будто там использовали горючую жидкость.

Активист Алексей Туганов считает, что свалку подожгли, чтобы навредить главе Зеленодольского района Михаилу Афанасьеву. С его точкой зрения не согласен бывший руководитель муниципалитета Александр Тыгин, усомнившийся в возможной выгоде такого масштабного пожара для кого-либо .

Подробнее читайте в материале «Реального времени».