На допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому округу лидирует Олег Морозов
На утро 14 сентября избирком обработал 80,22% на дополнительных выборах в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу.
По предварительным данным, сенатор Олег Морозов набирает на них 72,99%.
Кандидат от КПРФ Адель Ягудин набрал 9,74%. Также 7,15% набрал представляющий «Справедливую Россию» Ильнар Сираев.
Напомним, следить за ходом выборного процесса в Татарстане можно в онлайн-трансляции «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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