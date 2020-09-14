Новости общества

07:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому округу лидирует Олег Морозов

06:52, 14.09.2020
На допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому округу лидирует Олег Морозов

На утро 14 сентября избирком обработал 80,22% на дополнительных выборах в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу.

По предварительным данным, сенатор Олег Морозов набирает на них 72,99%.

Кандидат от КПРФ Адель Ягудин набрал 9,74%. Также 7,15% набрал представляющий «Справедливую Россию» Ильнар Сираев.

Напомним, следить за ходом выборного процесса в Татарстане можно в онлайн-трансляции «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем