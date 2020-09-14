На 5.25 Минниханов набирает 85,93% голосов на выборах президента Татарстана

Центризбирком Татарстана подвел предварительные итоги голосования на выборах президента Татарстана. На 5.25 действующий глава республики Рустам Минниханов, выдвинутый от «Единой России», набирает 85,93% голосов.

Далее следует кандидат от «Коммунистов России» Альфред Валиев, он набрал 4,24%, сообщается на сайте ЦИК РТ.

Представляющий «Справедливую Россию» Альмир Михеев набрал 4,11%.

Олег Коробченко, выдвигавшийся от «Партии Роста», получил 2,74%.

Последним в списке идет кандидат от ЛДПР Владимир Сурчилов с итогом в 2,39% голосов.

К 5 утра на президентских выборах в Татарстане было обработано 50,2% бюллетеней.