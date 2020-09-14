В РПЦ предложили составить «черный список» лжесвященников, ведущих блоги под ее «брендом»

Русская православная церковь хочет составить «черный список», в который включит лжесвященников, ведущих в интернете блоги и каналы под ее «брендом», сообщает «РИА Новости».



По словам главы сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ иерея Георгия Максимова, такой список будет полезен тем, что в нем отметят лиц, выдающих себя за священнослужителей: «Я неоднократно сталкивался с тем, что люди дезориентированы, слушают самых разных самозванцев, и это все сопровождается сбором пожертвований, в том числе на строительство общин, деревень «для спасения от антихриста» и так далее».

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем выступлении отметил, что информационные технологии можно использовать как во благо, так и злоупотреблять ими. Тем не менее это не повод для того, чтобы останавливать технологическое развитие: «Важно обсуждать эту тему. Важно составлять списки мошеннических ресурсов. Потому что деятельность мошенников разрушает доверие к Церкви».

Ранее сообщалось, что Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу пастырской ответственности.