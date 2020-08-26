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РПЦ будет проповедовать среди папуасов

13:15, 26.08.2020
РПЦ будет проповедовать среди папуасов
Фото: pixabay.com

Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу ее пастырской ответственности. Теперь она распространится на Восточный Тимор и Папуа — Новую Гвинею, сообщает «Интерфакс».

Синод на заседании во вторник включил эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, учрежденного в ответ на действия Константинополя на Украине в 2018 году, где вопреки желанию канонической церкви создали параллельную церковную структуру.

До этого Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея не были интересны православным миссонерам. Большинство жителей этих стран — христиане (98% и 96% соответственно).

Напомним, «Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ в сентябре 2019 года.

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