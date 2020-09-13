«Рубин» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0

В воскресенье встреча казанского «Рубина» и московского «Динамо» завершилась победой казанских игроков. Единственны мяч забил на 32-ой минуте Джордже Деспотович.

Подопечные Леонида Слуцкого так и не дали отыграться москвичам.

ПОБЕЕЕДАА!



Зарабатываем важные три очка в огненном матче в Москве! pic.twitter.com/LuhCQX8aKG — «Рубин» Казань (@fcrk) September 13, 2020

Однако те обошли соперников по грубым фолам: сначала на 51-ой минуте красную карточку заработал Сергей Паршивлюк. Затем, уже на второй минуте добавленного времени с поля был удален игрок «Рубина» Хван Ин Бом. Через две минуты еще одну «красную» получил динамовец Сергей Паршивлюк.