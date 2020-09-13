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«Рубин» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0

18:56, 13.09.2020
«Рубин» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0
Фото: rubin-kazan.ru

В воскресенье встреча казанского «Рубина» и московского «Динамо» завершилась победой казанских игроков. Единственны мяч забил на 32-ой минуте Джордже Деспотович.

Подопечные Леонида Слуцкого так и не дали отыграться москвичам.

Однако те обошли соперников по грубым фолам: сначала на 51-ой минуте красную карточку заработал Сергей Паршивлюк. Затем, уже на второй минуте добавленного времени с поля был удален игрок «Рубина» Хван Ин Бом. Через две минуты еще одну «красную» получил динамовец Сергей Паршивлюк.

СпортФутбол Татарстан
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