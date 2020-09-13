Памфилова рассказала о нарушениях в регионах

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова признала, что в ряде регионов зафиксированы нарушения. Правда, по ее словам, вызваны они наблюдателями.

«Некоторые наблюдатели решили, что они истина в последней инстанции и могут вести себя откровенно по-хамски, срывая работу комиссии. Нам нужны наблюдатели, а не устроители провокаций», — заявила глава ЦИК РФ.

При этом она призвала коллег отменять результаты на участках при малейших нарушениях: «Никаких сомнительных побед нам не нужно».

Памфилова добавила, что больше всего эмоциональных столкновений наблюдается на муниципальных выборах и искать здесь иностранное вмешательство — глупо.