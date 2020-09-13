Новости общества

19:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Памфилова рассказала о нарушениях в регионах

18:23, 13.09.2020
Памфилова рассказала о нарушениях в регионах
Фото: cikrf.ru

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова признала, что в ряде регионов зафиксированы нарушения. Правда, по ее словам, вызваны они наблюдателями.

«Некоторые наблюдатели решили, что они истина в последней инстанции и могут вести себя откровенно по-хамски, срывая работу комиссии. Нам нужны наблюдатели, а не устроители провокаций», — заявила глава ЦИК РФ.

При этом она призвала коллег отменять результаты на участках при малейших нарушениях: «Никаких сомнительных побед нам не нужно».

Памфилова добавила, что больше всего эмоциональных столкновений наблюдается на муниципальных выборах и искать здесь иностранное вмешательство — глупо.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем