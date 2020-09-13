Эксперты назвали самый популярный автомобиль с пробегом среди россиян

Самым популярным автомобилем с пробегом стал Ford Focus. В рейтинге за восемь месяцев текущего года он обошел LADA Samara и стал лидером вторичного рынка, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



По словам экспертов, россияне отдавали предпочтение Ford Focus в июле и августе 2020 года, еще среди популярных моделей были Hyundai Solaris и KIA Rio. отечественная модель не попадает в тройку покупаемых подержанных машин в стране второй месяц подряд: по итогам семи месяцев LADA Samara еще была лидером вторичного рынка, но картина поменялась в августе.

С января по август 2020 года россияне купили 77,6 тысяч автомобилей Ford Focus с пробегом, а автомобилей LADA Samara — 76,7 тысяч. На третьем месте — Hyundai Solaris — 70,1 тысяч, на четвертом — KIA Rio — 61,1 тысяч.

В середине августа аналитики назвали самые популярные подержанные внедорожники в России.