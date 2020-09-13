В Татарстане на 15.00 явка на выборах составила 69,41%

По данным системы ГАС «Выборы» в Татарстане на 15.00 явка составила 69,41%.

К этому моменту в Апастовском районе проголосовали уже 89,69% избирателей.

Далее в рейтинге самых политически активных районов идет Атнинский, где явка к 3 часам дня достигла 89,24%.

В тройке лидеров также Заинский район с показателем в 89,13%.

Любопытно, что к 12.00 топ-3 района по явке выглядел так: Заинский район (87,16%), Апастовский (85,31) и Арский (84,28%).

Напомним, следить за ходом выборов в Татарстане можно в трансляции «Реального времени».