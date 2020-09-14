Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +17 градусов

В понедельник, 14 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем воздух прогреется до 12—17 градусов тепла. В Казани этот показатель составит от +12°С до +15°С. В Набережных Челнах — от +14°С до +17°С.

