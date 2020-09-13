Губернатором Ненецкого автономного округа избрали Юрия Бездудного

Депутаты собрания Ненецкого автономного округа на очередной сессии избрали врио главы региона Юрия Бездудного губернатором НАО. Об этом сообщает «РИА Новости».

За кандидатуру Бездудного свои голоса отдали 14 депутатов из 16.

Он исполнял обязанности главы округа со 2 апреля после того, как прежний губернатор Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

