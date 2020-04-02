Назначен новый врио главы Ненецкого автономного округа
Президент России Владимир Путин назначил нового врио губернатора Ненецкого автономного округа. Им стал Юрий Бездудный.
Назначение связано с досрочным прекращением полномочий губернатора Александра Цыбульского.
«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — указано на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Это уже третья смена губернатора за сегодня. Ранее Путин назначил новых врио глав Коми и Архангельской области.ОбществоВласть
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