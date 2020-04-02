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Назначен новый врио главы Ненецкого автономного округа

18:54, 02.04.2020

Президент России Владимир Путин назначил нового врио губернатора Ненецкого автономного округа. Им стал Юрий Бездудный.

Назначение связано с досрочным прекращением полномочий губернатора Александра Цыбульского.

«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — указано на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Это уже третья смена губернатора за сегодня. Ранее Путин назначил новых врио глав Коми и Архангельской области.

ОбществоВласть
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