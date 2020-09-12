«Ак Барс-Динамо» обыграл «Родину» на первом этапе Кубка России

«Ак Барс-Динамо» уверенно обыграл кировскую «Родину» (4:2) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

В составе казанской команды по голу забили Корев, Бубнов, Самигуллин и Тюко. У «Родины» забитыми мячами отметились Нелюбин и Кураев.

Накануне «Ак Барс-Динамо» обыграло «Мурман» и с 6 очками лидирует в группе Запад вместе с московским «Динамо».

Кубок России — 2020, I этап

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Родина» (Киров) — 4:2 (3:1)

Голы: Корев, 10 (1:0); Бубнов, 20 (2:0); Самигуллин, 29 (3:0); Нелюбин, 31 (3:1); Тюко, 74 (4:1); Кураев, 77 (4:2).