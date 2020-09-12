Очевидцы рассказали, как обрушилось здание на улице Клары Цеткин

Фото: Александр Артемьев

Сотрудники расположенного на улице Клары Цеткин предприятия рассказали корреспонденту «Реального времени», как произошло обрушение здания на этой улице.

По их словам, обрушение произошло сегодня утром в 9.47: «За две минуты до этого по дороге проехала машина, и тут раздался грохот — сначала мы подумали, что произошла авария. Еще там проходила девушка — ее не задело, но она была совсем рядом, прибежала к нам в слезах, мы ее успокаивали. Был огромный столб пыли, поначалу ничего не было видно. Дорога была завалена кирпичами, сейчас там все уже немного убрали».

Еще они рассказали, что раньше из этого здания по ночам якобы вывозили металлолом, но три месяца назад входы были перекрыты, и люди в здании перестали появляться.

Напомним, обрушение заброшенного здания в Казани прокомментировала эксперт Центра прикладной урбанистики, член проектной группы «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань» Мария Леонтьева.