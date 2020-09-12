Эксперт Центра прикладной урбанистики прокомментировала обрушение заброшенного здания в Казани

Фото: Александр Артемьев

Обрушение здания на улице Клары Цеткин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировала социолог и эксперт Центра прикладной урбанистики, член проектной группы «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань» Мария Леонтьева, которая была на месте происшествия.

По ее словам, этот участок — предмет охраны исторического поселения Казани, исторически ценный градоформирующий объект. Он давно передан собственнику, который планирует строительство жилого дома. Конкретных охранных мер для этого здания в бюджете республики не предусмотрено: действия должны предпринять собственники земельного участника.

По одной из версий, здание могло обрушиться из-за работ по вывозу строительного мусора, осуществляющихся на территории.



Напомним, «Реальное время» сообщало, что в Казани обрушилось заброшенное здание.