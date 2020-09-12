Перед единым днем голосования 13 сентября в России наступил день тишины

Накануне единого дня голосования в России наступил день тишины. Он наступает в полночь по местному времени, 12 сентября в каждом регионе, где проходят выборы. В этот день запрещена любая агитация, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио, проведение партийных митингов и акций, сообщает ТАСС.



Материалы, вывешенные ранее, могут оставаться на месте, если они расположены не ближе 50 метров от помещений, в которых проходит голосование.

После дня тишины последует и сам день голосования: 13 сентября в 83 субъектах РФ пройдут выборы различного уровня.

Напомним, глава ЦИК РФ оценила положительно подготовку к выборам в Татарстане.