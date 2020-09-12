Apple опровергла удаление приложений российских СМИ из украинского Appstore

В компании Apple заявляют, что не удаляли приложения российских СМИ из Appstore на территории Украины, передает «Интерфакс».

«Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — заявили в пресс-службе Apple.

Ранее пресс-службы НТВ и ВГТРК сообщили о получении уведомлений от компании Apple об удалении приложений телекомпании и холдинга из Appstore на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины.