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Apple опровергла удаление приложений российских СМИ из украинского Appstore

05:09, 12.09.2020

В компании Apple заявляют, что не удаляли приложения российских СМИ из Appstore на территории Украины, передает «Интерфакс».

«Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — заявили в пресс-службе Apple.

Ранее пресс-службы НТВ и ВГТРК сообщили о получении уведомлений от компании Apple об удалении приложений телекомпании и холдинга из Appstore на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины.

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