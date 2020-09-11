Сотрудник Минприроды РФ рассказал о стоимости берегоукрепительных работ в Свияжске

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Благодаря берегоукрепительным работам в Свияжске исчезла опасность затопления жилых домов и исторических объектов. Стоимость работ составила 194 млн рублей.

Из них федеральный бюджет выделил 104 млн, рассказал советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ярослав Вольпин.

«Общая протяженность работ составила 2,7 км. Это позволило остановить разрушение берегов и вывести из зоны затопления 250 человек, 100 жилых домов, а также многочисленные памятники культурного наследия федерального значения», — передает его слова ТАСС.

Директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин добавил, что благодаря этим работам удалось построить причальную стенку. Также сформировался так называемый мокрый археологический слой глубиной до 4 м.