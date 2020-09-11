В Минобороны предложили отменить запрет на торговлю боевыми отравляющими веществами

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Министерство обороны России разработало документ, который отменит запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ. Вместо этого предлагается запретить торговлю деталями и комплектующими средств защиты от токсичных химикатов.

Свободная торговля ядами запрещена указом президента РФ от 1992 года, именно оттуда и предлагается исключить пункт, передает РБК. В министерстве поясняют, что в стране уничтожены все запасы химического оружия и запрет на его свободный оборот стал бессмысленным.

А вот запрет на торговлю комплектующими от средств защиты позволит контролировать этот рынок.

Напомним, в России впал в кому оппозиционер Алексей Навальный. Его вывезли на лечение в Берлин. Немецкие власти утверждают, что политик был отравлен токсином из группы «Новичок» — этот яд был разработан в поздний период Советского Союза в закрытом военном НИИ в городе Шиханы.