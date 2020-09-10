В Кремле заявили, что Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с Навальным

Россия добивается взаимодействия с Германией по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, обмена информацией, но пока ответных шагов не видит, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле надеются, что обмен информацией все же произойдет. «Это существенно поможет России в выяснении причин произошедшего», — передает «РИА Новости».

Сегодня СМИ сообщили, что Навальный пришел в себя и даже вспоминает события, произошедшие перед тем, как ему поплохело в самолете.