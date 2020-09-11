Ретейлер «ВсеИнструменты.ру» идет в Татарстан за 50% рынка

«Рынок в Татарстане не сверхконкурентен, а для e-commerce — еще даже пустой»

За пару дней сооснователь и гендиректор сети «ВсеИнструменты.ру» Виктор Кузнецов успел пообщаться с потенциальными поставщиками — местными производителями строительных инструментов, главой татарстанского Минстроя Фаритом Ханифовым и десятком крупнейших казанских девелоперов. Молодой предприниматель озвучил сразу несколько амбициозных планов развития компании в республике.

Первое направление — открытие «минимум 35 точек продаж» (как формата «у дома», так и крупных гипермаркетов площадью свыше тысячи «квадратов») во всех городах и крупных населенных пунктах республики с населением свыше 50 тысяч человек. Второе — строительство и запуск своего логоцентра в Татарстане, что значительно облегчит выход местных производителей на маркетплейс компании (на данный момент с сетью «ВсеИнструменты.ру» сотрудничает лишь несколько татарстанских компаний, на вчерашней встрече в ТПП желание начать партнерство озвучили еще около десятка производителей).

Какую-либо «дорожную карту» сеть не озвучивает — не известны ни конкретные города, которые первыми примут магазины «ВсехИнструментов.ру», ни локация, на которой разместится складской комплекс, ни порядок размера предполагаемых инвестиций. Однако, дедлайн первых двух «пунктов» компания уже успела себе обозначить: два-три года, и «покушение» на 20% регионального рынка товаров для строительства и ремонта. А в более длинной перспективе — и вовсе завоевание 50%-ой доли.

Виктор Кузнецов: «Если мы сегодня не лучшие на рынке, то конкуренция — вопрос времени». Фото Ильи Репина

Конкуренция на локальном татарстанском рынке есть, но говорить о «сверхконкуренции» пока не приходится. В направлении e-commerce же и вовсе в Татарстане, на данный момент, — свободно, поделился оценками в беседе с «Реальным временем» Виктор Кузнецов.

— Известно, что в Татарстане есть Leroy Merlin как сильный игрок — два магазина есть, третий — строится. Есть еще гипермаркеты, которые представлены, есть локальные игроки. <…> Для нас не так важна конкуренция, как важно понимать, какую пользу мы делаем для клиента. Если мы даем самый широкий ассортимент, если, заходя к нам, клиент решает свои задачи, получает быстрое четкое решение в виде инструмента и оборудования точно в срок, то конкуренция — второй вопрос. Если мы сегодня не лучшие на рынке, то конкуренция — вопрос времени. Да, для нас сегодня, если честно, рынок достаточно конкурентен, но не сверхконкурентен, а для e-commerce — еще даже пустой. Поэтому мы крайне заинтересованы расти быстрее, — объяснил предприниматель.

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Третьим направлением, которое в самой ближайшей перспективе может связать ретейлера с Татарстаном, оказалось довольно неожиданным, — это создание единой системы маркировки (кодификации) строительных товаров, которая поможет госзаказчикам получать именно «то самое» оборудование и инвентарь, которое было заказано, со сверхвысокой скоростью и точностью доставки «час в час», то есть, «100%-ой валидации качества строительных материалов, запчастей, оборудования, которое поставляется, с тем, что заявляет строитель».

Подумать над разработкой такой системы команде Виктора Кузнецова предложил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов, также подчеркнув, что сети было бы полезно включить в линейку продукции не только строительные инструменты, но и материалы.

Фарит Ханифов (на фото — слева) подчеркнул, что сети было бы полезно включить в линейку продукции не только строительные инструменты, но и материалы. Фото Ильи Репина

— Мы сегодня, как представители отрасли строительства нашей республики, предложили посмотреть на наши взаимоотношения немного с другой стороны. Мы раскрыли свои пожелания — как мы видим стройплощадку, организацию строительного производства: меньше складов –меньше перевал, 5Д-проектирование (разработка чертежей сооружений в трехмерном пространстве с учетом факторов времени и стоимости всех комплектующих и расходных материалов — ред.), — рассказал министр. — Для них, мне кажется, такое предложение представляет интерес.

Как уточнил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев, ретейлер уже сотрудничал с казанскими строительными компаниями, в том числе ее услуги оказались востребованы на площадке строительства нового корпуса РКИБ (того самого, который был построен в рекордные 100 дней).

— Мы понимаем, что Татарстан — это большой рынок, и сегодня, по уровню развития он явно передовой. Не так важно, что мы хотим открыть здесь 35 магазинов, склад, как важна задача стандартизации продукции, создания единой базы, благодаря которой Министерство строительства и регион сможет обеспечить 100% валидацию качества строительных материалов, запчастей, оборудования, которое используется, с тем, что заявляет строитель. Это та задача, в которой мы хотим участвовать, — подтвердил готовность Виктор Кузнецов.

Логоцентр компании базируется в подмосковных Котельниках. При этом, 93% продаж приходится на онлайн, в структуре продаж 52% — за крупными корпоративными клиентами — в основном строительными и производственными компаниями. Фото mpgo.ru

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«ВсеИнструменты.ру» — изначально онлайн-ретейлер товаров для дома и дачи, строительства и ремонта, с 2009 года активно развивающий сеть фирменных торговых точек, в настоящее время насчитывающая насчитывает 275 магазинов в 175 городах России (в том числе четыре в Казани и два в Набережных Челнах), маркетплейс. По собственным данным компании, линейка продукции включает 600 тысяч наименований, которые поставляют более 1700 поставщиков (татарстанских пока только три). Логоцентр базируется в подмосковных Котельниках. При этом, 93% продаж приходится на онлайн, в структуре продаж 52% — за крупными корпоративными клиентами — в основном строительными и производственными компаниями.

Первый сайт «ВсеИнструменты.ру» был создан в 2006-м студентами четвертого курса Московского физико-технического института — Виктором Кузнецовым и Николаем Гудовских. Офис базировался прямо в общежитии университета в Долгопрудном. Спустя три года в Москве был открыт первый фирменный розничный магазин, к 2011-му сеть охватила 20 городов страны. В 2013 году интернет-магазин вошел в тридцатку крупнейших компаний Рунета по версии журнала Forbes, за следующие два года компания разработала свои мобильные приложения на базе Android и iOs, зарегистрировала собственные торговые марки Inforce и GIGAN. К 2012 году компания заняла 12-е место в рейтинге Data Insight по выручке среди интернет-магазинов России.

По данным базы «Спарк-Интерфакс», основным юрлицом компании является московская ООО «ВсеИнструменты.ру», зарегистрированная в 2011 году. 100% доля ее принадлежит «ХАВЕРБУРГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД», зарегистрированному на Кипре. Руководителем обоих компаний значится сам Виктор Кузнецов. У ООО Кузнецова зарегистрировано также две дочерние компании — ООО «Вирент» 2020-го года рождения и ООО «АВ Инструмент холдинг», чистая прибыль которой за 2019 год едва превысила 1 млн рублей. Чистая прибыль самой ООО «ВсеИнструменты.ру» за прошлый год составила 791 млн 163 тысячи рублей.

«ВсеИнструменты.ру» с 2009 года активно развивает сеть фирменных торговых точек, в настоящее время она насчитывает 275 магазинов в 175 городах России. Фото vseinstrumenti.ru

Как основатели компании, как и ее нынешние партнеры не часто мелькают в газетных заголовках. Начиная с 2012 года, ретейлер стал все чаще попадать в различные рейтинги «крупнейших интернет-продавцов» и активно обсуждался в СМИ как талантливое начинание молодых предпринимателей. В июле этого года «ВсеИнструменты.ру» прославились как компания, заключившая крупнейшую сделку на рынке складской недвижимости России, подписав соглашение о строительстве склада на 182 тысячи «квадратов» с PNK Group. В скандалах и громких судебных разбирательствах «ВсеИнструменты.ру» и ее руководство не фигурировали.



Ольга Голыжбина