На родине Ильгама Шакирова открыли памятник певцу — видео

В деревне Яна-Буляк, Тукаевского района Татарстана открыли памятник знаменитому земляку — певцу Ильгаму Шакирову. Бюст артиста установили рядом с его музеем, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На церемонию приехали коллеги Шакирова, представители руководства республики и почитатели творчества певца. Среди них были поэт Разиль Валеев, народная артистка РТ Хамдуна Тимергалиева, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев и многие другие.

Автором памятника стали скульпторы из Санкт-Петербурга. Его выполнили всего за месяц.