Новости общества

22:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На родине Ильгама Шакирова открыли памятник певцу — видео

21:57, 10.09.2020
На родине Ильгама Шакирова открыли памятник певцу — видео

В деревне Яна-Буляк, Тукаевского района Татарстана открыли памятник знаменитому земляку — певцу Ильгаму Шакирову. Бюст артиста установили рядом с его музеем, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На церемонию приехали коллеги Шакирова, представители руководства республики и почитатели творчества певца. Среди них были поэт Разиль Валеев, народная артистка РТ Хамдуна Тимергалиева, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев и многие другие.

Автором памятника стали скульпторы из Санкт-Петербурга. Его выполнили всего за месяц.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем