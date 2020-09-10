Следком подозревает замминистра энергетики России в организации хищения более 600 млн рублей

Следственный комитет России подозревает замминистра энергетики России Анатолия Тихонова в организации хищения более 600 млн рублей при заключении в 2014 году госконтракта по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2016 году были подписаны акты выполненных по контракту работ, после чего IT-компании «Ланит» перечислили более 600 млн рублей. Однако следствие считает, что работы выполнили не в полном объеме, а деньги похищены.

Расследование уголовного дела о хищении средств из бюджета, выделенных «Российскому энергетическому агентству» Минэнерго России, продолжается.

Ранее следствие установило, что вместе с Тихоновым к мошенничеству причастен его советник Роман Рыжков, а также вице-президент АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

