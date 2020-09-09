Замминистра энергетики РФ предъявили обвинение в хищении более 600 млн рублей

Главное следственное управление СК России установило причастность бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова к хищению выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает следственный комитет России.



Удалось установить, что Тихонов, занимающий должность заместителя Министра энергетики РФ, был причастен к хищению не менее 603 млн рублей вместе с его советником Романом Рыжковым, а также вице-президентом АО «Ланит» Владимиром Макаровым и Виктором Серебряковым.



Тихонов пытался скрыться, изменяя используемые автомобили и места временного нахождения в Москве. Тихонова обнаружили при обыске его квартиры. В ходе проводимых обысков по местам работы и жительства фигурантов изъяли документы и имеющие для дела значение предметы.

Тихонов, Макаров, Рыжков и Серебряков задержаны, им предъявили обвинения в мошенничестве.

Напомним, замминистра энергетики Тихонов отказался признать вину.

