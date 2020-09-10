«Уфа» может арендовать полузащитника «Спартака» Игнатова
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов на правах аренды может перейти в ФК «Уфа», об этом сообщает «РБ-Спорт».
На футболиста также претендует подмосковный клуб «Химки».
Ранее Игнатов продлил контракт со «Спартаком» до 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ он на поле не выходил, выступая за «Спартак-2» в розыгрыше Олимп-ФНЛ, где футболист провел шесть матчей и забил три гола.
Напомним, следующий матч в рамках 7-го тура РПЛ «Уфа» проведет на выезде против «Тамбова». Встречу в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ».СпортФутбол Башкортостан
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