«Уфа» может арендовать полузащитника «Спартака» Игнатова

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов на правах аренды может перейти в ФК «Уфа», об этом сообщает «РБ-Спорт».

На футболиста также претендует подмосковный клуб «Химки».

Ранее Игнатов продлил контракт со «Спартаком» до 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ он на поле не выходил, выступая за «Спартак-2» в розыгрыше Олимп-ФНЛ, где футболист провел шесть матчей и забил три гола.

Напомним, следующий матч в рамках 7-го тура РПЛ «Уфа» проведет на выезде против «Тамбова». Встречу в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ».