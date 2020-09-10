Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу объявлений на сервисе «ДомКлик»

Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу активных объявлений о продаже жилья на сервисе «ДомКлик». По итогам месяца более 48 тысяч объявлений добавлено в республике.

«ДомКлик» от Сбербанка (16+) запустил новый бесплатный сервис «Открытые данные», здесь будет представлена вся актуальная статистика по рынку недвижимости и ипотеки в регионах России.

Покупатели недвижимости теперь могут узнать среднюю стоимость жилья в своем регионе, за какое время в среднем банк может одобрить заявку на ипотеку, а также сравнить, за сколько дней в их регионе будет зарегистрирована сделка с недвижимостью в электронном и обычном виде.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сбербанк — основной финансовый партнер рынка ипотечного кредитования в Татарстане. С запуском проекта данные становятся прозрачными и доступными всем желающим. Отмечу, что вся информация, доступная в новом сервисе, абсолютно бесплатна для пользователей».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк