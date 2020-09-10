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В Казани хотят построить дорогу от улицы Назиба Жиганова до улицы Родины

11:20, 10.09.2020
В Казани хотят построить дорогу от улицы Назиба Жиганова до улицы Родины
Фото: скриншот

В Казани обсудят проект строительства дороги от улицы Назиба Жиганова до улицы Родины. Согласно постановлению мэра Казани Ильсура Метшина, опубликованному в сборнике документов мэрии, с заявлением о проведении обсуждений обратилось ООО «Строительно-монтажное управление 88».

Согласно проекту, дорога длиной 745,8 метра будет четырехполосной. Расчетная скорость движения составит 70 км/ч

Срок проведения общественных обсуждений — с 10 сентября по 15 октября.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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