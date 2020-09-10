Стали известны подробности ДТП с автовозом, который ехал с восемью гоночными Porsche в Татарстане

В Татарстане 30 августа произошло ДТП с участием автовоза, который перевозил на соревнования по кольцевым автогонкам гоночные машины Porsche. «Реальное время» выяснило все подробности случившегося.

Гоночные машины перевозили с автодрома «Казань Ринг Каньон» к месту очередных соревнований. Авария произошла в 22.35 на 793-м километре автодороги Москва — Уфа.

53-летний водитель автовоза, предположительно, не соблюдал безопасную дистанцию и в результате «догнал» двигавшийся впереди экскаватор-погрузчик с татарстанскими номерами. Пострадал 28-летний водитель экскаватора. Он получил травмы, его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.



В администрации автодрома «Казань Ринг Каньон» сообщили, что в аварии ни машины, ни сами гонщики не пострадали.

Подробности истории — в материале «Реального времени».

