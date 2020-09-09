«Ак Барс» обыграл минское «Динамо», трижды проигрывая по ходу игры
«Ак Барс» в гостях переиграл минское «Динамо» (5:4) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хозяева льда трижды выходили вперед в счете и перед заключительным периодом вели 3:2. Сразу после перерыва Зарипов, Доус и Галиев трижды огорчили ворота Фурха, на что минчане ответили голом молодого Сушко.
В оставшееся время ни одна из команд не смогла отличиться забитой шайбой и встреча завершилась победой гостей.
В составе «Ак Барса» 3 (1+2) набранными очками отметился нападающий Галиев.
«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
Голы:
1:0 Козун (Клинкхаммер, Знахаренко, 09:07)
1:1 Галимов (Галиев, Лямкин, 18:59)
2:1 Спунер (Клинкхаммер, Козун, 21:27)
2:2 Воронков (Хенкель, 29:25)
3:2 Козун (Принс, Менелл, 37:02)
3:3 Зарипов (Галиев, 41:50)
3:4 Доус (Азеведо, Рукавишников, 48:55)
3:5 Галиев (Бурмистров, 50:02)
4:5 Сушко (Соловьев, 50:50).
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