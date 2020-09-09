В КФУ не подтвердили дефицит 4 300 мест в общежитиях

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Руководство КФУ не подтвердило сообщения о дефиците мест в общежитиях на 4 300 студентов. Заселены уже более 10 тысяч студентов, процесс продолжается.

«Число в 4 300 мест дефицита не соответствует реальности. […] На сегодняшний день именно такого дефицита, какой указан, нет», — заявила директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ Юлия Виноградова.

Во всем мире лишь несколько вузов могут похвастаться тем, что их общежития и кампусы размещают 100% студентов, добавил проректор КФУ по внешним связям Тимерхан Алишев.

Напомним, в КФУ также рассказали, что в этом году в университете затянулась процедура расселения студентов. Это связано с поздним выходом приказа по принятым контрактникам.