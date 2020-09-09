В ФНС объяснили, как будет рассчитываться налог на доходы с вкладов

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России дала подробное разъяснение о порядке начисления налога на доход с банковских вкладов.

«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода», — сообщает пресс-служба ведомства.

Для понимания приводится пример:

Гражданин имеет в банке вклад в размере 1,4 млн рублей. При ставке в 6,2% его годовой доход составит 86 800 рублей.

Необлагаемый доход рассчитывается умножением 1 млн рублей на ключевую ставку ЦБ (на сегодня 4,5%), то есть — 45 тысяч рублей.

Далее рассчитывается облагаемый налогом остаток, с него и нужно заплатить 13%. В данном примере это будет выглядеть так: (86 800 — 45 000) × 13% = 5 434.

Подчеркивается, что при наличии нескольких счетов необлагаемая налогом сумма останется неизменной.

Также в ФНС заверили, что декларировать такой доход не придется. Банки присылают отчетность напрямую налоговикам.