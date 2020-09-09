С карт питания казанских школьников можно будет вернуть деньги

С 15 сентября с карт питания казанских школьников можно вернуть деньги, которые остались с прошлого учебного года.

Так, родители учеников могут подойти в отделения «Банка Казани» с паспортом, свидетельством о рождении ребенка, реквизитами карты и написать заявление. Такую процедуру можно провести в офисах банка по адресам: улица Солдатская, д. 1, улица Зорге, д. 97, улица Декабристов, д. 183, улица Сибирский тракт, д. 7/6.

В мэрии Казани отметили, что средства на образовательных картах, которыми ученики ранее оплачивали питание, сохранятся, на них можно купить буфетную продукцию или второй обед, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

В Татарстане для того, чтобы все ученики начальных классов успевали поесть, в школах республики разработали гибкие графики перемен.

