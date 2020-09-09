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Сегодня в Татарстане пройдет гроза, локально выпадет град

05:21, 09.09.2020
Сегодня в Татарстане пройдет гроза, локально выпадет град
Фото: Гидрометцентр РТ

В Татарстане 9 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь.

Согласно прогнозу синоптиков, утром и днем пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах Татарстана пройдет гроза, локально выпадет град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. Местами ветер будет сильным, порывы будут достигать 16—21 м/с.

Утром температура воздуха составит +6..+11 градусов. На западе Татарстана — до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса, на востоке Татарстана — до +25

Общество Татарстан
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