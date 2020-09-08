Фарид Минигулов награжден Почетным знаком РСПП

Фото: Максим Платонов

За значительный вклад в развитие промышленно-экономического потенциала РТ генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов награжден Почетным знаком Российского союза промышленников и предпринимателей. На отчетно-выборном собрании Ассоциации предприятий и промышленников РТ вице-президент РСПП Виктор Черепов отметил, что на «Казаньоргсинтезе» первым в Татарстане был внедрен и успешно реализуется проект по выработке методики охраны здоровья работающего населения.

Роль холдинга ТАИФ во время пандемии отметил и президент РТ Рустам Минниханов. «Многие предприятия, такие как «Татнефть», КАМАЗ, группа компаний ТАИФ, «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», НЭФИС, завод имени Горького и ряд других активно поддержали медицинских работников и население. В медучреждения на безвозмездной основе передавались средства индивидуальной защиты и осуществлялись другие формы поддержки», — подчеркнул он на собрании ассоциации.