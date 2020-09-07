Семья Владимира Швецова добилась закрытия банкротного дела дочери

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве Эллины Шайер, утвердив мировое соглашение с кредиторами.

Напомним, речь идет о дочери бывшего вице-премьера — министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана (впоследствии занимал пост замглавы департамента строительства Москвы) Владимира Швецова.

Участниками мировой стали сама должница, кредиторы в лице представителя собрания Инны Дроздецкой (к слову, сестры Эллины), а также АО «Авангард», которое представлял гендиректор — та же Шайер.

Согласно базе данных Арбитражного суда РТ, на момент утверждения упомянутого соглашения оставались непогашенными требования на 182 млн 627 тыс. рублей (включая проценты и неустойку). В том числе перед Нурией Швецовой (мамой Эллины) по договорам поручительства, семейным предприятием АО «Авангард» и «Россельхозбанком».

Нурия Музагитовна согласилась «простить» дочери свыше 100 млн рублей долга, если возглавляемое последней АО «Авангард» расплатится по долгам самой Шайер перед «Россельхозбанком». Сам «Авангард» также готов поступиться 42 млн 342 рублей ради прекращения дела о несостоятельности своего руководителя.

Напомним, АО «Авангард» зарегистрировано в селе Мизиново, в 8 километрах от острова-града Свияжска. В 2013 году предприятие построило в районе мясоперерабатывающий цех, производящий колбасы, рульки и салями под маркой Oltmanns (названа по фамилии немецкого друга семьи, которого муж Эллины Швецовой, гражданин ФРГ, позвал за собой в Татарстан).

Согласно графику, АО было готово погашать оставшуюся сумму задолженности Шайер перед кредитной организацией в размере 16 млн 980 тысяч по графику ежемесячно до 31 октября этого года. Стоит отметить, что на дату утверждения мирового соглашения 2 сентября «Авангард» уже выплатил «Россельхозбанку» 20 млн рублей из более чем 35 млн, с которыми кредитная организация вошла в реестр.

Утвержденный судом документ оговаривает также вознаграждение в 536 тыс. 42 рубля финансовому управляющему бизнесвумен Иреку Шакирову. Если выполнение соглашения будет сорвано, кредиторы вправе обратиться без его расторжения в арбитражный суд для получения исполнительного листа по взысканию оставшихся непогашенными требований.

Ранее «Реальное время» рассказывало о неоднократных попытках семьи Швецовых договориться миром с «Россельхозбанком».