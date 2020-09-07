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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда кальянные смогут возобновить работу

12:59, 07.09.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда кальянные смогут возобновить работу
Фото: pixabay.com

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, откроются ли кальянные, работу которых приостановили из-за введенных в республике ограничений.

Она уточнила, что согласно новому закону услуги кальяна не могут оказываться в объектах общественного питания. Что касается заведений, которые занимаются только кальянами, — пока также вопрос не рассматривается, но он будет рассмотрен исходя из эпидемиологической ситуации. К этому вопросу можно будет вернуться к концу сентября.

В августе в Роспотребнадзоре Татарстана положительно оценили предложение оставлять в действии запрет на кальянные до конца года.

ОбществоВласть Татарстан
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