РПЛ опубликовала расписание ближайших туров. «Спартак» приедет в Казань 20 сентября
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей ближайших туров.
Казанский «Рубин» проведет игру 7-го тура против московского «Динамо» в воскресенье 13 сентября, начало встречи — в 16.30 по мск. После этого 20 сентября в Казань приедет столичный «Спартак».
7-й тур
12 сентября (суббота)
13.45 «Тамбов» — «Уфа»
16.30 «Урал» — «Химки»
19.00 «Ахмат» — «Сочи»
13 сентября (воскресенье)
16.30 «Динамо» — «Рубин»
19.00 ЦСКА — «Спартак»
19.00 «Ротор» — «Краснодар»
14 сентября (понедельник)
18.30 «Зенит» — «Арсенал»
20.30 «Ростов» — «Локомотив»
8-й тур
18 сентября (пятница)
20.00 «Краснодар» — «Химки»
19 сентября (суббота)
16.30 «Урал» — «Зенит»
19.00 «Ростов» — «Ротор»
20 сентября (воскресенье)
14.00 «Уфа» — ЦСКА
14.00 «Арсенал» — «Сочи»
16.30 «Рубин» — «Спартак»
19.00 «Локомотив» — «Тамбов»
21 сентября (понедельник)
19.00 «Динамо» — «Ахмат»
9-й тур
26 сентября (суббота)
14.00 «Тамбов» — «Спартак»
16.30 «Зенит» — «Уфа»
20.00 «Сочи» — «Краснодар»
27 сентября (воскресенье)
14.00 «Арсенал» — «Ростов»
16.30 «Ахмат» — «Урал»
19.00 «Ротор» — «Рубин»
19:00 ЦСКА — «Локомотив»
28 сентября (понедельник)
19.00 «Химки» — «Динамо»
10-й тур
3 октября (суббота)
14.00 «Уфа» — «Ротор»
16.30 «Урал» — ЦСКА
16.30 «Тамбов» — «Арсенал»
19.00 «Спартак» — «Зенит»
4 октября (воскресенье)
14.00 «Локомотив» — «Химки»
16.30 «Рубин» — «Ахмат»
16.30 «Сочи» — «Ростов»
20.00 «Динамо» — «Краснодар»
Напомним, ранее стало известно об отстранении от работы в РПЛ трех российских судей — Василия Казарцева, Алексея Сухого и Владимира Москалева.СпортФутбол Татарстан
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