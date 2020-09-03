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РПЛ опубликовала расписание ближайших туров. «Спартак» приедет в Казань 20 сентября

15:44, 03.09.2020
РПЛ опубликовала расписание ближайших туров. «Спартак» приедет в Казань 20 сентября
Фото: rubin-kazan.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей ближайших туров.

Казанский «Рубин» проведет игру 7-го тура против московского «Динамо» в воскресенье 13 сентября, начало встречи — в 16.30 по мск. После этого 20 сентября в Казань приедет столичный «Спартак».

7-й тур

12 сентября (суббота)

13.45 «Тамбов» — «Уфа»

16.30 «Урал» — «Химки»

19.00 «Ахмат» — «Сочи»

13 сентября (воскресенье)

16.30 «Динамо» — «Рубин»

19.00 ЦСКА — «Спартак»

19.00 «Ротор» — «Краснодар»

14 сентября (понедельник)

18.30 «Зенит» — «Арсенал»

20.30 «Ростов» — «Локомотив»

8-й тур

18 сентября (пятница)

20.00 «Краснодар» — «Химки»

19 сентября (суббота)

16.30 «Урал» — «Зенит»

19.00 «Ростов» — «Ротор»

20 сентября (воскресенье)

14.00 «Уфа» — ЦСКА

14.00 «Арсенал» — «Сочи»

16.30 «Рубин» — «Спартак»

19.00 «Локомотив» — «Тамбов»

21 сентября (понедельник)

19.00 «Динамо» — «Ахмат»

9-й тур

26 сентября (суббота)

14.00 «Тамбов» — «Спартак»

16.30 «Зенит» — «Уфа»

20.00 «Сочи» — «Краснодар»

27 сентября (воскресенье)

14.00 «Арсенал» — «Ростов»

16.30 «Ахмат» — «Урал»

19.00 «Ротор» — «Рубин»

19:00 ЦСКА — «Локомотив»

28 сентября (понедельник)

19.00 «Химки» — «Динамо»

10-й тур

3 октября (суббота)

14.00 «Уфа» — «Ротор»

16.30 «Урал» — ЦСКА

16.30 «Тамбов» — «Арсенал»

19.00 «Спартак» — «Зенит»

4 октября (воскресенье)

14.00 «Локомотив» — «Химки»

16.30 «Рубин» — «Ахмат»

16.30 «Сочи» — «Ростов»

20.00 «Динамо» — «Краснодар»

Напомним, ранее стало известно об отстранении от работы в РПЛ трех российских судей — Василия Казарцева, Алексея Сухого и Владимира Москалева.

СпортФутбол Татарстан
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