Жители Казани готовы накопить на высшее образование около 640 тыс. рублей

36% жителей Казани, намеренных платить за собственное высшее образование и образование своих детей, собираются получить необходимые на это средства за счет накоплений. В среднем жители этого города готовы копить на эти цели 636,3 тыс. рублей, выяснила дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» в ходе опроса жителей 37 российских городов накануне Дня знаний. Это больше, чем в среднем по России — 470 тыс. рублей.

Чаще всего к накоплению средств на образование — от числа готовых платить за него — склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего.

Женщины оценивают необходимую сумму накоплений в 526,5 тыс. рублей, мужчины — на 100 тыс. рублей меньше — 423,1 тыс. рублей. Помимо жителей Казани, больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени (725,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (719,5 тыс. рублей), Челябинска (617 тыс. рублей) и Москвы (610,8 тыс. рублей).

Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 100,2 тыс. рублей в год. В Казани эта сумма составляет 79,2 тыс. рублей. Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы (188,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (168,6 тыс. рублей), Тюмени (107 тыс. рублей), Перми (104 тыс. рублей), Ярославля (102,1 рублей), Красноярска (98,2 тыс. рублей) и Иркутска (94,6 тыс. рублей).

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«Накопления на образование ребенка — это возможность позаботиться о его будущем благополучии. В любом отделении Сбербанка в Казани можно оформить договор накопительного страхования жизни, который отлично справляется с задачей создания финансового резерва. Помимо накопительной функции полисы НСЖ обеспечивают клиента надежной страховой защитой. При наступлении неблагоприятных событий страховая компания произведет выплату или продолжит формировать накопления за клиента».

80% участников опроса уверены, что образование — это залог жизненного успеха. Около трех четвертей россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше. Кроме того, по мнению 84% россиян, — позволяет делать карьеру быстрее или намного быстрее. И подавляющее большинство опрошенных (91%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития.

По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, образование в области IT и компьютеров, а также в области экономики, финансов и управления.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк