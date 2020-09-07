В Гидрометцентре РФ рассказали, когда в Россию придет похолодание

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Этот понедельник станет последним теплым днем в европейской части России перед стремительным похолоданием, которое ожидается к концу недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в понедельник будет стоять теплая, даже жаркая погода, пришедшая с юго-востока. А вот со вторника начнется настоящая осень: произойдет резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы. Температура понизится на 7—8 градусов. К концу недели столбики термометров опустятся до 15 градусов, местами температура будет ниже 10-градусной отметки.

Вильфанд отметил, что именно таким и должен быть сентябрь, передает «РИА Новости».

Наиболее заметное понижение температуры ждет Приволжский федеральный округ.

Синоптики Гидрометцентра Татарстана на прошлой неделе рассказали, что во вторник в республике ожидается жара до +27 градусов.