В ООН уточнили, кто отвечает за водоснабжение Крыма

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит и на Украине, и на России, заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Генеральная Ассамблея ООН признала право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию одним из прав человека, которое необходимо для полноценной жизни и полного осуществления всех прав. В управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия «несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма».

Но, в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина также обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно думать о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории, передает «РИА Новости».

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с Россией подачу воды прекратили в одностороннем порядке.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым.