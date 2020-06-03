Премьер-министр России попросил кабмин доработать план восстановления экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьера Андрея Белоусова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.



Поручение доработать план дал президент России Владимир Путин. Также он попросил подготовить предложения по уточнению национальных проектов, на процессе реализации которых сказались корнавирусные ограничения, сообщается на сайте кабмина РФ.

Накануне Мишустин представил Путину план восстановления экономики и доходов россиян. Основная цель плана — выйти на устойчивый рост ВВП. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Всего реализация плана потребует 5 триллионов рублей на два года.